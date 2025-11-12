На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Владимирской области арестовали бывшего чиновника

Экс-министра здравоохранения Владимирской области Янина отправили под стражу
true
true
true
close
Правительство Владимирской области

Октябрьский районный суд Владимира отправил под стражу бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет ТАСС.

Ближайшие два месяца Янин проведет за решеткой.

«Октябрьским районным судом г. Владимира избрана мера пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения за превышение должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что противозаконные действия чиновника нанесли ущерб в 50 млн рублей для регионального бюджета.

До этого сообщалось, что бывший министр природных ресурсов Оренбуржья Александр Самбурский был задержан 3 августа прошлого года. В отношении бывшего чиновника завели дело о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет заключения.

Также сообщалось, что бывшего министра образования Пензенской области Александра Воронкова будут судить за злоупотребление полномочиями и мошенничество на посту главы Бессоновского района.

Ранее в Новосибирске министра ЖКХ Архипова приговорили к 1,5 года колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами