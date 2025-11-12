Во Владимирской области арестовали бывшего чиновника

Октябрьский районный суд Владимира отправил под стражу бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет ТАСС.

Ближайшие два месяца Янин проведет за решеткой.

«Октябрьским районным судом г. Владимира избрана мера пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения за превышение должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что противозаконные действия чиновника нанесли ущерб в 50 млн рублей для регионального бюджета.

До этого сообщалось, что бывший министр природных ресурсов Оренбуржья Александр Самбурский был задержан 3 августа прошлого года. В отношении бывшего чиновника завели дело о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет заключения.

Также сообщалось, что бывшего министра образования Пензенской области Александра Воронкова будут судить за злоупотребление полномочиями и мошенничество на посту главы Бессоновского района.

Ранее в Новосибирске министра ЖКХ Архипова приговорили к 1,5 года колонии.