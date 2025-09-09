Россиянина осудили на 19 лет за госизмену

Суд в Саратовской области приговорил мужчину к 19 годам колонии за госизмену

Жителя Самарской области Евгения Дубского приговорили к 19 годам лишения свободы, признав виновным в государственной измене. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, в период с октября по ноябрь 2023 года мужчина по собственной инициативе установил контакт с сотрудниками украинских специальных служб. Далее он передал собеседникам сведения о сотрудниках оборонно-промышленного предприятия и схему самого объекта.

Кроме того, в феврале 2024 года Дубский по заданию куратора осуществлял слежку за командованием одной из воинских частей. А в июне того же года житель Самарской области перевез из Краснодарского края в Саратовскую область оружие и боеприпасы к нему, намереваясь их продать.

В результате мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене, а также незаконном сбыте основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновнику наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшего ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что приговор вынес Саратовский областной суд.

Ранее в Москве по делу о государственной измене арестовали предпринимателя.