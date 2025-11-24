Минобрнауки назвало обязательные предметы новой модели высшего образования

«История России» и «Философия» станут обязательными предметами в вузах

Предметы «История России», «Основы российской государственности» и «Философия» станут обязательными для изучения в вузах. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский, пишет РИА Новости.

Эти дисциплины войдут в социально-гуманитарное ядро высшего образования при переходе на новую модель.

Данное решение направлено на формирование у студентов осознанного патриотизма и критического мышления, сказал Могилевский.

До этого сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ не планирует вводить полное ограничение приема на платные места для высших учебных заведений, где средний результат ЕГЭ поступивших не достиг 50 баллов, речь идет лишь о 10% специальностей.

30 октября Минобрнауки сообщило, что в 2026/2027 учебном году ведомство планирует выделить высшим учебным заведениям 620,5 тысячи бюджетных мест, оставив их количество неизменным по сравнению с предыдущим годом. Дополнительно будут выделены около 28,5 тысячи мест для регионов, вошедших в состав РФ.

Ранее в Минобрнауки ввело новые требования для целевых мест в вузы.