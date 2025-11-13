В Минобрнауки объяснили ограничения на платный прием в вузы

Ограничения на платный прием в вузы коснутся лишь 10% специальностей

Министерство науки и высшего образования РФ не планирует вводить полное ограничение приема на платные места для высших учебных заведений, где средний результат ЕГЭ поступивших не достиг 50 баллов, речь идет лишь о 10% специальностей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

С 1 сентября текущего года вступил в силу закон о госрегулировании платного приема в вузы России, по которому правительство наделяется правом устанавливать учебным заведениям предельное число коммерческих мест.

В Минобрнауки уточнили, что эта мера коснется только тех специальностей, которые включены в перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, платное обучение по которым регулируется специальным распоряжением кабмина. Речь идет о следующих направлениях: «Бизнес-информатика», «Торговое дело», «Товароведение», «Юриспруденция», «Психология» и т.д.

В ведомстве также добавили, что соответствующая мера не означает запрета на платный прием абитуриентов, набравших меньше 50 баллов на Едином государственном экзамене.

30 октября Минобрнауки сообщило, что в 2026/2027 учебном году ведомство планирует выделить высшим учебным заведениям 620,5 тысячи бюджетных мест, оставив их количество неизменным по сравнению с предыдущим годом. Дополнительно будут выделены около 28,5 тысячи мест для регионов, вошедших в состав РФ.

