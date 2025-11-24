На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Собянин: на подлете к Москве отразили атаку еще одного беспилотника

На подлете к Москве военные отразили атаку еще одного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Ранее мэр сообщал об уничтожении еще одного дрона.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов.

Как сообщили в министерстве обороны России, за прошедшую ночь дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в московском аэропорту сняли ограничения на полеты на фоне атаки дронов.