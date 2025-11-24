На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Племянницы Жириновского проиграли суд против его сыновей о пожизненном содержании

Мосгорсуд утвердил решение по иску племянниц Жириновского к его сыновьям
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Мосгорсуд отклонил жалобу одной из племянниц Владимира Жириновского Елены Листопадовой, требующей признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением в отношении сыновей политика. Об этом пишет РИА Новости.

Судебное заседание состоялось 24 ноября, постановление Преображенского суда Москвы было оставлено без изменений. Ответчиками по иску выступили сыновья Жириновского Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

В мае этого года суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании. Племянницы основателя ЛДПР Елена Листопадова и Наталья Соколова не смогли добиться признания договора недействительным.

Согласно документам, родственницы политика также просили об изъятии имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этих вопросах им также было отказано. В картотеке суда указано, что судебное разбирательство длилось с декабря 2022 года.

Российского политика, основателя и руководителя ЛДПР Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Согласно декларации Жириновского за 2020 год, в его владении были две квартиры: большая служебная площадью 436,3 квадратных метра и однокомнатная площадью 38,8 квавдратных метра. Также указывались доходы в размере 39 млн рублей. Однако, по словам бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, большую часть своего имущества Жириновский завещал партии.

Ранее дочь Жириновского ответила на слухи о продаже резиденции ее отца.

