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Сыновья Жириновского добились в суде права на пожизненное содержание

Суд поддержал сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Суд встал на сторону сыновей политика Владимира Жириновского Давида Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олега Эйдельштейна в споре о пожизненном содержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что племянницы основателя ЛДПР Елена Листопадова и Наталья Соколова не смогли добиться признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. В удовлетворении их исковых требований судом было отказано.

Согласно документам, Листопадова и Соколова также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этих вопросах им также было отказано.

В картотеке суда указано, что судебное разбирательство длилось с декабря 2022 года.

Российского политика, основателя и руководителя ЛДПР Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

В августе прошлого года сообщалось, что Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании Жириновского своим биологическим отцом, чтобы иметь возможность притязать на наследство.

Ранее загранпаспорт Жириновского ушел с молотка за 1,1 млн рублей.

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