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Общество
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Семья Жириновского делит наследство. Племянницы оспаривают договор с его сыновьями

Племянница Жириновского обжаловала отказ в иске о пожизненном содержании
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Михаил Воскресенский/РИА Новости
Племянница Владимира Жириновского подала апелляцию на отказ в иске о признании недействительным договора, по которому имущество политика перешло его сыновьям — Игорю Лебедеву и Олегу Эйдельштейну. После смерти Жириновского за его наследство развернулись судебные споры между детьми и племянницами.

Племянница Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляционную жалобу на решение Преображенского районного суда Москвы, который ранее отказал ей и другой племяннице, Наталье Соколовой, в удовлетворении иска о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Ответчиками по делу выступают сыновья политика — Игорь Лебедев (ныне Давид Гарсиа) и Олег Эйдельштейн. Истцы также требовали вернуть в наследственную массу недвижимое имущество, включая две квартиры, земельный участок и жилой дом, однако суд отказал и в этих требованиях.

Суд признал Эйдельштейна сыном Жириновского

3 июня 2024 года Никулинский районный суд Москвы официально признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского.

В октябре 2022 года суд в Нальчике уже удовлетворил иск Эйдельштейна об установлении отцовства. Однако в феврале 2023 года Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил это решение по апелляции, поданной неустановленным лицом. В 2023 году Никулинский суд отказался рассматривать дело, сославшись на это постановление.

Но в феврале 2024 года Верховный суд КБР сам отменил свое прежнее решение, и дело вновь поступило в московский суд. В итоге в июне 2024 года иск Эйдельштейна был окончательно удовлетворен.

Что делят племянницы с сыновьями

После смерти Владимира Жириновского в апреле 2022 года начались судебные разбирательства между его родственниками. Племянницы политика Елена Листопадова и Наталья Соколова оспаривают договоры, по которым имущество было передано сыновьям Жириновского. Они требуют вернуть в наследственную массу две квартиры, земельный участок и жилой дом.

По данным СМИ, Жириновский завещал 70% своего состояния ЛДПР, 20% детям и 10% Институту мировых цивилизаций. Однако представители ЛДПР оспаривают эти сведения, утверждая, что бывший депутат Госдумы Василий Власов, предоставивший эту информацию, не имел доступа к завещанию.

Лебедев и Эйдельштейн тоже судятся

Сыновья Жириновского после его смерти начали судебные разбирательства по поводу наследства. Лебедев подал иск против Эйдельштейна, оспаривая его право на наследство и фамилию Жириновский. Эйдельштейн утверждает, что Лебедев препятствовал его отношениям с отцом и создавал негативную атмосферу в семье.

Согласно декларации Жириновского за 2020 год, в его владении были две квартиры: большая служебная площадью 436,3 кв. метров и однокомнатная площадью 38,8 кв. метров.

Также указывались доходы в размере 39 млн рублей. Однако, по словам бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, Жириновский большую часть своего имущества передал партии.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Он находился в Центральной клинической больнице с конца февраля, где проходил лечение от осложнений, вызванных COVID-19.

Жириновский оставался депутатом Госдумы с момента ее создания в 1993 году и возглавлял ЛДПР более трех десятилетий. После его смерти партия официально заявила, что он «ушел как великий человек и патриот». Уже вскоре после его похорон начались судебные разбирательства о наследстве.

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