Семья Жириновского делит наследство. Племянницы оспаривают договор с его сыновьями

Племянница Владимира Жириновского подала апелляцию на отказ в иске о признании недействительным договора, по которому имущество политика перешло его сыновьям — Игорю Лебедеву и Олегу Эйдельштейну. После смерти Жириновского за его наследство развернулись судебные споры между детьми и племянницами.

Племянница Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляционную жалобу на решение Преображенского районного суда Москвы, который ранее отказал ей и другой племяннице, Наталье Соколовой, в удовлетворении иска о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Ответчиками по делу выступают сыновья политика — Игорь Лебедев (ныне Давид Гарсиа) и Олег Эйдельштейн. Истцы также требовали вернуть в наследственную массу недвижимое имущество, включая две квартиры, земельный участок и жилой дом, однако суд отказал и в этих требованиях.

Суд признал Эйдельштейна сыном Жириновского

3 июня 2024 года Никулинский районный суд Москвы официально признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского.

В октябре 2022 года суд в Нальчике уже удовлетворил иск Эйдельштейна об установлении отцовства. Однако в феврале 2023 года Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил это решение по апелляции, поданной неустановленным лицом. В 2023 году Никулинский суд отказался рассматривать дело, сославшись на это постановление.

Но в феврале 2024 года Верховный суд КБР сам отменил свое прежнее решение, и дело вновь поступило в московский суд. В итоге в июне 2024 года иск Эйдельштейна был окончательно удовлетворен.

Что делят племянницы с сыновьями

После смерти Владимира Жириновского в апреле 2022 года начались судебные разбирательства между его родственниками. Племянницы политика Елена Листопадова и Наталья Соколова оспаривают договоры, по которым имущество было передано сыновьям Жириновского. Они требуют вернуть в наследственную массу две квартиры, земельный участок и жилой дом.

По данным СМИ, Жириновский завещал 70% своего состояния ЛДПР, 20% детям и 10% Институту мировых цивилизаций. Однако представители ЛДПР оспаривают эти сведения, утверждая, что бывший депутат Госдумы Василий Власов, предоставивший эту информацию, не имел доступа к завещанию.

Лебедев и Эйдельштейн тоже судятся

Сыновья Жириновского после его смерти начали судебные разбирательства по поводу наследства. Лебедев подал иск против Эйдельштейна, оспаривая его право на наследство и фамилию Жириновский. Эйдельштейн утверждает, что Лебедев препятствовал его отношениям с отцом и создавал негативную атмосферу в семье.

Согласно декларации Жириновского за 2020 год, в его владении были две квартиры: большая служебная площадью 436,3 кв. метров и однокомнатная площадью 38,8 кв. метров.

Также указывались доходы в размере 39 млн рублей. Однако, по словам бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, Жириновский большую часть своего имущества передал партии.

«Нужно учитывать, было ли завещание». Может ли внебрачный сын стать наследником Жириновского? Олега Эйдельштейна официально признали сыном основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он уже несколько раз... 04 июня 16:15

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Он находился в Центральной клинической больнице с конца февраля, где проходил лечение от осложнений, вызванных COVID-19.

Жириновский оставался депутатом Госдумы с момента ее создания в 1993 году и возглавлял ЛДПР более трех десятилетий. После его смерти партия официально заявила, что он «ушел как великий человек и патриот». Уже вскоре после его похорон начались судебные разбирательства о наследстве.