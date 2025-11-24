На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания рейсов

Шереметьево: рейсы могут обслуживаться дольше после временных ограничений
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

В Шереметьево предупредили о возможном увеличении времени обслуживания рейсов после введения временных ограничений на прием и отправку воздушных судов. Сообщение авиагавани размещено в Telegram-канале ее пресс-службы.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет по факту ночных мероприятий в целях обеспечения безопасности», — сообщили в представители аэропорта.

Сообщается, что возможны некоторые корректировки в расписании полетов. Пассажиров призвали уточнять статус рейсов через кол-центры авиаперевозчиков.

В пресс-службе московского аэропорта уточнили, что в настоящий момент ситуация в пассажирских терминалах остается спокойной.

О введении ограничений в Шереметьево официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 13:05 по мск. При этом спустя 10 минут в Шереметьево сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Шереметьево на несколько часов задержали рейс в Египет.

