В московском аэропорту на несколько часов задержали рейс в Египет

В Шереметьево более чем на шесть часов задержали рейс в Хургаду

В московском аэропорту Шереметьево более чем на шесть часов задержали рейс в египетскую Хургаду. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Пассажиры рейса SU5553 рассказали, что назначенный на 03:05 мск вылет был перенесен на 07:05.

«И вот сейчас уже 07:58. Мы все еще сидим в самолете», — пожаловался один из пассажиров.

По словам очевидца, на борту лайнера много маленьких детей, чувствуется запах выхлопа, у некоторых людей начался приступ кашля. Кроме того, за задержку рейса пассажирам не предложили ни напитки, ни горячую еду, поделился собеседник канала.

До этого сообщалось, что в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов), Тамбова (Донское) и Пензы были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. План «Ковер» был отмене лишь спустя несколько часов. В период действия ограничений в пензенской воздушной гавани на запасной аэродром улетел один самолет.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Ранее в Росавиации заявили, что снижение числа авиакомпаний в России не планируется.