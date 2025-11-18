В Пензенской области ввели план «Ковер»

В Пензенской области введен в действие оперативный план «Ковер», предусматривающий временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«В Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Мельниченко.

Также в ночь на 18 ноября работу приостановил аэропорт Саратова.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

