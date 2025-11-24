На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре заявили, что холодной зимы в столице в ближайшие дни не будет

Вильфанд: настоящей зимы в Москве не будет до конца ноября
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Снежной холодной зимы в столице России не будет как минимум до конца ноября. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что зимы в обычном понимании слова не прогнозируется до конца этого месяца. Так, на следующей неделе в Москве не будет условий для снегопада.

21 ноября климатолог Николай Терешонок сообщил, что до конца ноября 2025 года в Москве ожидается плюсовая температура. При этом зимы в столице становятся все теплее.

Накануне Вильфанд рассказал, что на большей части России температура пока держится выше климатической нормы. Он добавил, что в большинстве регионов страны до 24 ноября будет сохраняться теплая погода.

В октябре в Гидрометцентре предупредили россиян, что будущая зима на большей части России будет холоднее предыдущей. По прогнозам синоптиков, почти во всей стране температура декабря ожидается ниже, чем в 2024 году.

Ранее россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья сердца в холодное время года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами