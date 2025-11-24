В Гидрометцентре заявили, что холодной зимы в столице в ближайшие дни не будет

Вильфанд: настоящей зимы в Москве не будет до конца ноября

Снежной холодной зимы в столице России не будет как минимум до конца ноября. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что зимы в обычном понимании слова не прогнозируется до конца этого месяца. Так, на следующей неделе в Москве не будет условий для снегопада.

21 ноября климатолог Николай Терешонок сообщил, что до конца ноября 2025 года в Москве ожидается плюсовая температура. При этом зимы в столице становятся все теплее.

Накануне Вильфанд рассказал, что на большей части России температура пока держится выше климатической нормы. Он добавил, что в большинстве регионов страны до 24 ноября будет сохраняться теплая погода.

В октябре в Гидрометцентре предупредили россиян, что будущая зима на большей части России будет холоднее предыдущей. По прогнозам синоптиков, почти во всей стране температура декабря ожидается ниже, чем в 2024 году.

