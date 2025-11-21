На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Климатолог рассказал, когда зимы в Москве станут мягче

Климатолог Терешонок: зимы в Москве станут теплее в ближайшее десятилетие
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

До конца ноября 2025 года в Москве ожидается плюсовая температура. При этом зимы в столице становятся все теплее. Об этом aif.ru рассказал климатолог Николай Терешонок.

Специалист объяснил, что с каждым десятилетием зима в Москве движется в сторону более южных широт, из-за чего становится более короткой и мягкой.

«Москва словно «переезжает» южнее на несколько градусов. Через 30-50 лет зима здесь будет напоминать южную», — рассказал Терешонок.

Он отметил, что спустя несколько десятилетий в зимний сезон жителям Москвы придется надевать плащ и резиновые сапоги, а также брать с собой зонт. Необходимости в теплых вещах в это время года не будет, добавил эксперт.

Накануне глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на большей части России температура пока держится выше климатической нормы. Он добавил, что в большинстве регионов страны до 24 ноября будет сохраняться теплая погода.

Ранее россиянам рассказали, как правильно ухаживать за кожей зимой.

