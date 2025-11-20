На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Можно позагорать в удовольствие»: синоптик рассказал, как долго в России не будет зимы

Синоптик Вильфанд: до конца недели на большей части России будет теплая погода
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

На большей части России температура пока выше климатической нормы, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик заявил, что в большинстве регионов РФ до конца недели будет теплая погода. Так, на юге Сибири температура будет на 6-10°C превышать норму из-за перемещения теплых воздушных масс из Атлантики. В южной половине Якутии и Хабаровского края, а также в Амурской области термометр покажет на 5-6°C выше нормы.

Вильфанд отметил, что из-за гололеда и мокрого снега такая погода не радует.

«По-настоящему зимняя погода отмечается только на северо-востоке страны. В Якутии 22-23 ноября температура будет на 5-7°C ниже нормы — до 41-43°C мороза. На Камчатке в течение рабочей недели температура будет на 8-10°C ниже климатической нормы — минус 33-37°C», — рассказал руководитель Гидрометцентра.

Метеоролог добавил, что на юг европейской России тоже не торопится. Например, в Крыму и Краснодарском крае даже ночью будет не меньше 11-13°C. А в Сочи до понедельника, 24 ноября, прогнозируется дневная температура в 21-24°C.

«Так что на юге можно будет даже позагорать в удовольствие», — заключил Вильфанд.

В октябре в Гидрометцентре предупредили россиян, что будущая зима на большей части России будет холоднее предыдущей. По прогнозам синоптиков, почти во всей стране температура декабря ожидается ниже, чем в 2024 году.

Ранее россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья сердца в холодное время года.

