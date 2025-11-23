Лесной пожар в Новороссийске потушили спустя более чем 13 часов

В Новороссийске потушили лесной пожар. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там отметили, что огонь распространился на 1,2 га. Тушить его помогали сотрудники МЧС, волонтеры и специалисты краевого лесопожарного центра.

О возгорании в Новороссийском лесничестве стало известно в 4:33. Сначала огонь распространился на площади в 0,8 га, с ним боролись 49 человек и 15 единиц техники. К полудню возгорание удалось локализовать, но его площадь увеличилась до 1,2 га. Тогда в тушении пламени участвовали уже 69 человек и 20 единиц техники.

В то же время пожар произошел в районе станицы Смоленской Краснодарского края. Около 15:00 там вспыхнула сухая трава. Через несколько часов это возгорание тоже локализовали — на площади в 1,9 га.

Ранее борца с лесными пожарами в Забайкалье заподозрили в поджогах.