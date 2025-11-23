В Краснодарском крае локализовали крупный лесной пожар

В районе станицы Смоленской Краснодарского края локализовали лесной пожар на примерной площади 1,9 га. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, в тушении огня принимают участие 20 человек и 8 единиц техники. На данный момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного возгорания.

Огонь был замечен около 15:00 по московскому времени. На место возгорания оперативно выехали сотрудники экстренных служб для ликвидации последствий.

По прибытии они обнаружили возгорание сухой травы на примерной площади 0,5 га, однако площадь пожара быстро продолжала увеличиться.

До этого в государственном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в Новороссийске произошел лесной пожар. Уточняется, что предварительная площадь возгорания — от 0,5 до 1 гектара. К ликвидации пожара привлекли 35 человек и 8 единиц техники.

Ранее в Рязанской области на предприятии произошел пожар из-за падения обломков дрона.