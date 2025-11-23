На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лесной пожар в Новороссийске локализован

Возгорание лесной подстилки в Новороссийске локализовано
Telegram-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

Возгорание лесной подстилки в Восточном районе Новороссийска локализовано. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«На 12.00 пожар локализован на площади 1,2 га, сейчас все силы и средства направлены на ликвидацию возгорания», — рассказал глава города.

По его данным, в тушении пожара задействованы около 65 человек и 18 единиц техники.

Информация о задымлении лесного массива на вершине Маркотхского хребта поступила утром 23 ноября. Прибывшие на место пожарные зафиксировали возгорание сухой травы на площади до 1 га.

Как рассказали в управлении курортов и туризма Новороссийска, к тушению привлекли спецтехнику и волонтеров джиппинга Абрау-Дюрсо.

В сентябре в Минприроды сообщили о снижении площади лесных пожаров в России.

Ранее в России загорелся остров Недоразумения.

