Волонтера, боровшегося с лесными пожарами в Забайкалье, заподозрили в поджогах

Волонтера, координировавшего действия добровольцев во время пожаров в Забайкальском крае, задержали по подозрению в поджогах. Об этом ZAB.RU рассказали родственники Андрея Степаненко.

Мужчина неоднократно участвовал в ликвидации лесных пожаров, получил определенную известность в регионе, а с июня 2025 года стал координатором волонтеров.

Знакомые Степаненко уверены, что он не имеет отношения к тому, в чем его обвиняют. По их словам, Андрей «был на передовой с первых дней» и был искренне в спасении леса. Волонтерское сообщество выступило с поддержкой в его адрес.

Тем не менее сегодня утром волонтера задержали и доставили в отделение, а в его доме провели обыск, изъяв средства связи у всех членов семьи. В УМВД России по Забайкальскому краю ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Греции женщина поджигала сельхозугодья, чтобы познакомиться с пожарными.