В Новороссийске загорелся лес

В МЧС сообщили, что лес горит на площади до 1 гектара в Новороссийске

В Новороссийске произошел лесной пожар. Об этом журналистам сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Уточняется, что предварительная площадь возгорания — от 0,5 до 1 гектара.

«По прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание лесного массива», — отметили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекли 35 человек и 8 единиц техники.

