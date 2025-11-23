На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новороссийске загорелся лес

В МЧС сообщили, что лес горит на площади до 1 гектара в Новороссийске
Unsplash

В Новороссийске произошел лесной пожар. Об этом журналистам сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Уточняется, что предварительная площадь возгорания — от 0,5 до 1 гектара.

«По прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание лесного массива», — отметили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекли 35 человек и 8 единиц техники.

23 ноября на ГРЭС в подмосковной Шатуре произошло возгорание трансформаторов в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). На момент прибытия пожарных наблюдалось горение трех трансформаторов. Площадь горения каждого составила 65 кв. метров.

Утром 23 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Шатурскую ГРЭС. Отмечается, что часть БПЛА была уничтожена силами ПВО. В результате несколько из них упали на территорию станции, что привело к пожару на объекте. На данный момент пожар на ГРЭС локализован.

Ранее в Рязанской области на предприятии произошел пожар из-за падения обломков дрона.

