На Украине Василия Сурикова назвали пропагандой «российского империализма»

Украинский институт назвал Сурикова пропагандой «российского империализма»
РИА «Новости»/Государственная Третьяковская галерея

На Украине назвали художника Василия Сурикова лицом, якобы прославлявшим «российский империализм». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы украинского Института национальной памяти.

Власти Украины в рамках закона о декоммунизации должны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем живописца.

В ноябре на Украине признали пропагандой «российского империализма» личность ученого Михаила Ломоносова и все связанные с его именем объекты в стране.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Институт национальной памяти Украины является главным источником дезинформации в этой стране.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее министерство культуры Украины отчиталось об итогах десяти лет декоммунизации.

