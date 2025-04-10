Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минкульт Украины отчитался об итогах десяти лет декоммунизации

Министерство культуры Украины сообщило о тысяче переименованных населенных пунктов
close
Стрингер/РИА Новости

Около тысячи населенных пунктов на Украине переименованы в рамках политики декоммунизации за последние 10 лет. Об этом информирует РИА Новости.

В сообщении минкульта страны говорится об «очистке публичного пространства от тоталитарных названий и символов». Из публикации стало известно также о переименовании 25 административных районов и 27 районов в городах.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, в рамках которого идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.

28 января сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник российскому и советскому физиологу, лауреату Нобелевской премии, академику Ивану Павлову.

Позднее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании 103 районных судов на Украине.

Ранее сообщалось, что День Победы и День труда стали наименее популярными праздниками на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами