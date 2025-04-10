Минкульт Украины отчитался об итогах десяти лет декоммунизации

Около тысячи населенных пунктов на Украине переименованы в рамках политики декоммунизации за последние 10 лет. Об этом информирует РИА Новости.

В сообщении минкульта страны говорится об «очистке публичного пространства от тоталитарных названий и символов». Из публикации стало известно также о переименовании 25 административных районов и 27 районов в городах.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, в рамках которого идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.

28 января сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник российскому и советскому физиологу, лауреату Нобелевской премии, академику Ивану Павлову.

Позднее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании 103 районных судов на Украине.

Ранее сообщалось, что День Победы и День труда стали наименее популярными праздниками на Украине.