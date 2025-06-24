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В России начнут замораживать средства диверсантов

Путин подписал закон о заморозке денег и имущества лиц, причастных к диверсиям
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 июня подписал закон о заморозке денежных средств и другого имущества лиц, которые были причастны к диверсиям и их финансированию. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

По новому закону, межведомственная комиссия (МВК) по противодействию финансированию терроризма сможет принимать решения о замораживании (блокировании) денег или иного имущества компаний или физлиц, если есть достаточно доказательств в их причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию такого преступления.

В январе этого года инициативная группа сенаторов и депутатов направила на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект о заморозке денежных средств и имущества лиц, причастных к диверсиям. Документ вносит изменения в ст. 74 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее Путин подписал закон об ужесточении наказания за вовлечение несовершеннолетних в преступления через интернет.

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