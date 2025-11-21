Названа многомиллиардная сумма ущерба по делу бывшего замминистра ДНР

Ущерб по уголовному делу в отношении бывшего первого замминистра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлии Мерваезовой, экс-главы главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного и других фигурантов, обвиняемых в хищении средств у Минобороны России при строительстве 14 объектов по государственным контрактам, превышает 9 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, преступная роль экс-чиновницы заключалась в обеспечении аванса, его выводе со счетов и обналичивании денег по подложным бухгалтерским документам.

Мерваезову задержали в Пятигорске 17 сентября. Позже ее доставили Москву, где предъявили обвинение по двум эпизодам хищений.

В середине октября следствие вменило экс-замминистра по строительству ДНР мошенничество при заключении в 2021-22 годах госконтрактов на строительство объектов. Ущерб от ее действий, по версии следователей, составил 4,1 млрд.

В 2021-22 годах Мерваезова являлась директором АО «Военно-строительная компания» (ВСК), которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО «СибирьПромГрупп».

Ранее Следком завел уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны.