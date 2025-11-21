На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа многомиллиардная сумма ущерба по делу бывшего замминистра ДНР

ТАСС: ущерб по делу экс-замминистра ДНР Мерваезовой превысил 9 млрд рублей
true
true
true
close
Минстрой ДНР/VK

Ущерб по уголовному делу в отношении бывшего первого замминистра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлии Мерваезовой, экс-главы главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного и других фигурантов, обвиняемых в хищении средств у Минобороны России при строительстве 14 объектов по государственным контрактам, превышает 9 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, преступная роль экс-чиновницы заключалась в обеспечении аванса, его выводе со счетов и обналичивании денег по подложным бухгалтерским документам.

Мерваезову задержали в Пятигорске 17 сентября. Позже ее доставили Москву, где предъявили обвинение по двум эпизодам хищений.

В середине октября следствие вменило экс-замминистра по строительству ДНР мошенничество при заключении в 2021-22 годах госконтрактов на строительство объектов. Ущерб от ее действий, по версии следователей, составил 4,1 млрд.

В 2021-22 годах Мерваезова являлась директором АО «Военно-строительная компания» (ВСК), которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО «СибирьПромГрупп».

Ранее Следком завел уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами