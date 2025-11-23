На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внучка Кеннеди сообщила о раке крови

Внучке Джона Кеннеди Шлоссберг диагностировали рак крови в терминальной стадии
Depositphotos

Внучке 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг диагностировали рак крови в терминальной стадии. Об этом она сообщила в статье для журнала The New Yorker.

По словам женщины, после рождения второго ребенка врач обнаружили в ее крови повышенный уровень лейкоцитов. По итогам обследования ей диагностировали острый миелоидный лейкоз в мае 2024 года в возрасте 34 лет. Шлоссберг прошла несколько курсов химиотерапии и две трансплантации столовых клеток. Во время последнего обследования врач предупредил внучку бывшего американского лидера, что ей осталось жить, возможно, один год.

21 октября стало известно, что 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты.

Агрессивную форму рака предстательной железы диагностировали у политика в мае текущего года. Болезнь она распространилась на кости. Диагноз был поставлен после того, как врачи осмотрели экс-главу Белого Дома из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили «небольшой узел» на простате, который требовал обследования.

Ранее был найден новый безопасный метод лечения рака крови.

