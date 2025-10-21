Байден завершил курс терапии по лечению рака

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
CBS: Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты в онкоцентре
Elizabeth Frantz/Reuters

Бывший президент США Джо Байден 20 октября завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на представительницу экс-главы государства Келли Скалли.

По его информации, 82-летний политик проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии.

«Однако это не означает окончания его лечения», — говорится в публикации CBS.

В ней также сказано, что в настоящее время неясно, потребуется ли бывшему американскому лидеру какое-либо еще лечение.

11 октября стало известно, что Байден приступил к новому этапу лечения рака простаты. Сообщалось, что речь идет о лучевой терапии и гормональном лечении.

Рак предстательной железы диагностировали у Байдена в мае текущего года. Болезнь имеет агрессивную форму, она распространилась на кости. Диагноз был поставлен после того, как врачи осмотрели бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили «небольшой узел» на простате, который требовал обследования.

Ранее в США призвали жену Байдена раскрыть данные о здоровье мужа в период президентства.

