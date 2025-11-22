Сотни пассажиров застряли в Домодедово в ожидании багажа

Baza: в Домодедово более 300 человек ждут свой багаж несколько часов

Сотни пассажиров на несколько часов застряли в столичном аэропорту Домодедово из-за ожидания багажа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Более 300 пассажиров несколько часов ждут свой багаж в аэропорту Домодедово», — говорится в сообщении.

По данным канала, минимум три рейса прилетели в столицу без чемоданов. Журналисты отметили, что люди порядка 4 часов стояли в очереди, чтобы написать заявление. При этом люди не могут выйти из воздушной гавани, потому что после прохождения таможенного контроля их не пустят обратно.

В посте говорится, что некоторые пассажиры уже пропустили свои пересадки и потеряли деньги за билеты. По предварительным данным, проблема случилась с тремя рейсами Air Arabia, прибывших в Москву из Шарджи.

Представители российского аэропорта отметили, что инцидент произошел по причине того, что в городе вылета не отгрузили около 1,5 тонн вещей.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что пассажиры рейса из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Москву ночевали в аэропорту из-за его отмены. По его данным, людям якобы не предоставили воду, еду и отель и не пустили к представителям компании-перевозчика. Некоторые пытались пройти к стойкам информации, но их якобы не пустили сотрудники аэропорта.

Ранее самолет совершил экстренную посадку после слов пассажира, что в багаже его жены бомба.