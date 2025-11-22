В Подмосковье перевернулась лодка с двумя рыбаками

МЧС: в Коломне на Москве-реке перевернулась лодка с рыбаками, женщина утонула

Лодка с двумя рыбаками перевернулась на Москве-реке в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Инцидент произошел 22 ноября районе села Северское. Семейная пара вышла на воду, несмотря на закрытие речной навигации. Плавательное средство перевернулось, и рыбаки упали в холодную воду.

«Мужчину спасли очевидцы и вытащили на берег, к сожалению, женщину спасти не удалось», — отмечается в сообщении.

Водолазная группа ПСО-1 «Мособлпожспас» ищет утопленницу.

В МЧС напомнили, что речная навигация в Московской области завершилась 20 ноября, и выход в акваторию рек может привести к трагическим последствиям.

12 октября в управлении МЧС по Татарстану сообщили, что на Каме затонула моторная лодка. По их данным, в городе Чистополь пять человек отправились покататься на моторной лодке по реке, при этом вернулись только две женщины. Они смогли доплыть до ближайшего острова, еще двоим мужчинам и женщине спастись не удалось. Ведомством организована доследственная проверка по части 3 статьи 263 УК РФ.

