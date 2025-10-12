СК раскрыл подробности инцидента с затонувшей моторной лодкой на Каме

В результате затопления маломерного суда на Каме две женщины смогли доплыть до ближайшего острова, еще двоим мужчинам и женщине спастись не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Две женщины смогли доплыть до ближайшего острова, двое мужчин и женщина утонули», — говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства инцидента. Ведомством организована доследственная проверка по части 3 статьи 263 УК РФ,

12 октября в управлении МЧС по Татарстану сообщили, что на Каме затонула моторная лодка. По их данным, в городе Чистополь пять человек отправились покататься на моторной лодке по Каме и до сих пор не вернулись. В ведомстве уточнили, что на борту не было детей.

В течение ночи спасатели вели поиски пропавших в акватории реки, однако они не дали результатов. По информации МЧС, утром 12 октября охранник лодочной станции вблизи Чистополя сообщил, что к нему обратились две женщины, которые рассказали, что накануне вечером их моторная лодка затонула на Каме в 200 метрах от берега. Женщины смогли доплыть до ближайшего острова, они попросили найти оставшихся двоих мужчин и женщину.

