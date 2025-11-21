На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС

Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС

На Украине повреждены все крупные тепловые (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики в Telegram-канале.

Там рассказали, что возможности этих объектов производить электроэнергию «значительно снизились», при этом потребности потребителей остались на том же уровне.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время все доступные мощности украинских электростанций работают исключительно для покрытия внутреннего потребления, экспорт электроэнергии за пределы страны не осуществляется.

21 ноября в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.