На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС

Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС
true
true
true
close
Unsplash

На Украине повреждены все крупные тепловые (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики в Telegram-канале.

Там рассказали, что возможности этих объектов производить электроэнергию «значительно снизились», при этом потребности потребителей остались на том же уровне.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время все доступные мощности украинских электростанций работают исключительно для покрытия внутреннего потребления, экспорт электроэнергии за пределы страны не осуществляется.

21 ноября в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами