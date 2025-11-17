На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В украинском Изюме прекратилась подача электроэнергии

В Изюме Харьковской области после взрывов отключился свет
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

В украинском городе Изюме Харьковской области после происшедших взрывов отключилось электричество. Об этом сообщает Telegram-канал «Изюм Live».

Власти обратились с призывом к горожанам соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Также жителям следует подготовить фонарики, зарядные устройства и пауэрбанки.

Специалисты-энергетики пытаются восстановить подачу электричества.

13 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз поставит на Украину более 2ГВт электроэнергии для компенсации потерь выработки из-за конфликта.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

Ранее на Западе предрекли Украине самую опасную зиму с начала конфликта.

