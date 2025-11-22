На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили штрафовать за изображение храмов без крестов

Слуцкий: ЛДПР предлагает ввести штрафы за изображение храмов без крестов
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР подготовили законопроект о введении штрафов до 300 тыс. рублей за изображение православных храмов без крестов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что искажение образов христианских святынь часто встречается на обложках книг и в рекламе. Слуцкий назвал такую практику «крестопадом».

ЛДПР призывает установить административную ответственность за искажение образов православных храмов и других религиозных объектов со штрафами до 300 тысяч рублей. При этом, если искаженные изображения распространяется через СМИ или интернет, обычным граждан будет грозить штраф до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 100 тыс. рублей, организациям — до 500 тыс. рублей.

Слуцкий обратил внимание, что после обращений ЛДПР ситуация начала меняться, но эта практика носит системный характер, а действенного наказания в законодательстве пока нет.

31 июля президент России Владимир Путин утвердил закон, запрещающий искажение религиозных символов в медиапространстве, рекламе и торговой деятельности.

Ранее ЛДПР раскритиковала Яндекс за отсутствие изображений религиозных символов на картах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами