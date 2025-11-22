В Госдуме предложили штрафовать за изображение храмов без крестов

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР подготовили законопроект о введении штрафов до 300 тыс. рублей за изображение православных храмов без крестов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что искажение образов христианских святынь часто встречается на обложках книг и в рекламе. Слуцкий назвал такую практику «крестопадом».

ЛДПР призывает установить административную ответственность за искажение образов православных храмов и других религиозных объектов со штрафами до 300 тысяч рублей. При этом, если искаженные изображения распространяется через СМИ или интернет, обычным граждан будет грозить штраф до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 100 тыс. рублей, организациям — до 500 тыс. рублей.

Слуцкий обратил внимание, что после обращений ЛДПР ситуация начала меняться, но эта практика носит системный характер, а действенного наказания в законодательстве пока нет.

31 июля президент России Владимир Путин утвердил закон, запрещающий искажение религиозных символов в медиапространстве, рекламе и торговой деятельности.

Ранее ЛДПР раскритиковала Яндекс за отсутствие изображений религиозных символов на картах.