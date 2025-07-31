Путин подписал закон о защите религиозных символов от искажения в медиасфере

Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ и рекламе

Президент России Владимир Путин утвердил закон, запрещающий искажение религиозных символов в медиапространстве, рекламе и торговой деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит прямой запрет на воспроизведение культовых сооружений, геральдических знаков и иных объектов религиозного назначения без нанесенных на них сакральных символов. Ограничение распространяется на средства массовой информации, интернет-ресурсы, производство и реализацию товаров и рекламные материалы.

Норма действует в отношении символов всех религий, признанных частью исторического наследия народов России: христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других традиционных конфессий.

Разрешается воспроизведение исторических изображений, где символы отсутствовали объективно (с обязательным указанием временного периода), использование символов в контексте, не предполагающем их осквернения.

Закон вступил в силу с момента подписания 31 июля 2025 года.

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