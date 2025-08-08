На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЛДПР раскритиковала Яндекс за отсутствие изображений религиозных символов на картах

Слуцкий: некоторые религиозные символы не отображаются в Яндекс Картах
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Партия ЛДПР обратилась с запросом в Яндекс из-за «спорадического и неравномерного» отображения религиозных символов храмов и церквей на картах и в навигаторе. Об этом «Газете.Ru» сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Наши партийцы обнаружили, что в сервисах Яндекса — в Навигаторе и Картах — религиозные символы отображаются спорадически и неравномерно. Где-то кресты и купола есть, а где-то — нет», — подчеркнул глава партии.

По словам Слуцкого, Храму Христа Спасителя и Храму Василия Блаженного «повезло» — на них кресты отображены. При этом многие церкви и соборы «внимания создателей интернет-сервисов не заслужили», посетовал политик.

«Мы не нашли крестов на большинстве столичных и подмосковных храмов. То же касается религиозных объектов других конфессий. На картах иных регионов — ситуация та же», — обратил внимание Слуцкий.

Он сообщил, что партия ЛДПР в этой связи направила официальный запрос в Яндекс, в котором попросила объяснить ситуацию. Как отметил политик, закон должен соблюдаться всеми, в том числе интернет-гигантами. При этом, по словам парламентария, в партии понимают, что «это может быть связано и с временным лагом по исправлению технических деталей для соблюдения закона».

31 июля президент России Владимир Путин утвердил закон, запрещающий искажение религиозных символов в медиапространстве, рекламе и торговой деятельности.

Закон вводит прямой запрет на воспроизведение культовых сооружений, геральдических знаков и иных объектов религиозного назначения без нанесенных на них сакральных символов. Ограничение распространяется на средства массовой информации, интернет-ресурсы, производство и реализацию товаров и рекламные материалы.

Ранее в Госдуме заявили, что иконы на рабочем месте – это естественное проявление традиций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами