ЛДПР раскритиковала Яндекс за отсутствие изображений религиозных символов на картах

Партия ЛДПР обратилась с запросом в Яндекс из-за «спорадического и неравномерного» отображения религиозных символов храмов и церквей на картах и в навигаторе. Об этом «Газете.Ru» сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Наши партийцы обнаружили, что в сервисах Яндекса — в Навигаторе и Картах — религиозные символы отображаются спорадически и неравномерно. Где-то кресты и купола есть, а где-то — нет», — подчеркнул глава партии.

По словам Слуцкого, Храму Христа Спасителя и Храму Василия Блаженного «повезло» — на них кресты отображены. При этом многие церкви и соборы «внимания создателей интернет-сервисов не заслужили», посетовал политик.

«Мы не нашли крестов на большинстве столичных и подмосковных храмов. То же касается религиозных объектов других конфессий. На картах иных регионов — ситуация та же», — обратил внимание Слуцкий.

Он сообщил, что партия ЛДПР в этой связи направила официальный запрос в Яндекс, в котором попросила объяснить ситуацию. Как отметил политик, закон должен соблюдаться всеми, в том числе интернет-гигантами. При этом, по словам парламентария, в партии понимают, что «это может быть связано и с временным лагом по исправлению технических деталей для соблюдения закона».

31 июля президент России Владимир Путин утвердил закон, запрещающий искажение религиозных символов в медиапространстве, рекламе и торговой деятельности.

Закон вводит прямой запрет на воспроизведение культовых сооружений, геральдических знаков и иных объектов религиозного назначения без нанесенных на них сакральных символов. Ограничение распространяется на средства массовой информации, интернет-ресурсы, производство и реализацию товаров и рекламные материалы.

