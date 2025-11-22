В Росавиации прокомментировали вопрос с возвращением рейсов в Японию и Корею

Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей

Росавиация не ведет обсуждений о восстановлении авиасообщения с Японией и Южной Кореей. Об этом сообщил ТАСС глава агентства Дмитрий Ядров.

По его словам, в данный момент ведомство не рассматривает возобновление прямых рейсов с этими странами.

До этого глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил, что российские власти ищут возможности возобновить перелеты между РФ и Южной Кореей. По его словам, ситуация с республикой ничем не отличается от прочих подобных и работа с Сеулом ведется такая же, как и с другими.

Еще в апреле газета «Хангук ильбо» со ссылкой на члена парламентского комитета по земле и транспорту Чон Ён Ги сообщила, что Объединенная демократическая партия (ОДП) Южной Кореи, которая в то время находилась в оппозиции, выступает за восстановление прямых авиарейсов с Россией.

