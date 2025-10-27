На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия прорабатывает возможность возобновления авиасообщения с Южной Кореей

Минтранс РФ работает над восстановлением авиасообщения с Южной Кореей
true
true
true
close
Depositphotos

Российские власти ищут возможности возобновить перелеты между РФ и Южной Кореей, рассказал глава Минтранса России Андрей Никитин. Об этом сообщает ТАСС.

«Такие варианты в проработке, действительно есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверхприоритет», — подчеркнул министр.

По его словам, ситуация с Южной Кореей ничем не отличается от прочих подобных, и работа с Сеулом ведется такая же, как и с другими.

В апреле газета «Хангук ильбо» со ссылкой на члена парламентского комитета по земле и транспорту Чон Ён Ги сообщила, что Объединенная демократическая партия (ОДП) Южной Кореи, которая в то время находилась в оппозиции, выступает за восстановление прямых авиарейсов с Россией.

В июне на президентских выборах в Южной Корее победил кандидат от ОДП Ли Чжэ Мён.

Ранее посол в Южной Корее рассказал о потерях ушедшего из РФ южнокорейского бизнеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами