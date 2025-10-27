Россия прорабатывает возможность возобновления авиасообщения с Южной Кореей

Российские власти ищут возможности возобновить перелеты между РФ и Южной Кореей, рассказал глава Минтранса России Андрей Никитин. Об этом сообщает ТАСС.

«Такие варианты в проработке, действительно есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверхприоритет», — подчеркнул министр.

По его словам, ситуация с Южной Кореей ничем не отличается от прочих подобных, и работа с Сеулом ведется такая же, как и с другими.

В апреле газета «Хангук ильбо» со ссылкой на члена парламентского комитета по земле и транспорту Чон Ён Ги сообщила, что Объединенная демократическая партия (ОДП) Южной Кореи, которая в то время находилась в оппозиции, выступает за восстановление прямых авиарейсов с Россией.

В июне на президентских выборах в Южной Корее победил кандидат от ОДП Ли Чжэ Мён.

Ранее посол в Южной Корее рассказал о потерях ушедшего из РФ южнокорейского бизнеса.