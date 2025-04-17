Южнокорейская оппозиция выступила за возобновление авиасообщения с РФ

Оппозиционная Объединенная демократическая партия (ОДП) Южной Кореи выступает за восстановление прямых авиарейсов с Россией. Об этом сообщила газета «Хангук ильбо» со ссылкой на члена парламентского комитета по земле и транспорту Чон Ён Ги.

По словам депутата, южнокорейская сторона через национального авиаперевозчика Korean Air выразила готовность обсудить возобновление маршрута Инчхон–Москва.

«Полноценные переговоры начнутся после завершения боевых действий на Украине. Укрепление отношений с Россией важно для развития Северного морского пути», — подчеркнул Чон Ён Ги.

«Сейчас мы на этапе подготовки. Как только вопрос с рейсами будет решен, я проинформирую Ли Чжэ Мёна», — добавил политик.

Ли Чжэ Мён, экс-глава ОДП и кандидат в президенты, ранее заявлял о необходимости «управлять отношениями с Россией и Китаем».

Ли Чжэ Мён лидирует в предвыборных опросах. Под его руководством ОДП разработала законопроект о развитии Северного морского пути и может включить сотрудничество с Москвой в свою программу.

Еще в 2023 году сообщалось, что власти Южной Кореи рассматривают заявку на возобновление авиасообщения с Россией, поданную российской авиакомпанией.

Ранее в США раскрыли, когда может быть восстановлено авиасообщение с Россией.