Суд в Москве заочно арестовал иноагента Долина

Суд в Москве заочно арестовал Долина за уклонение от обязанностей иноагента

Савеловский суд Москвы заочно арестовал кинокритика Антона Долина (признан в РФ иностранным агентом) за уклонение от обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Долину А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — сообщили в суде.

В сентября в отношении Долина было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Сообщалось, что кинокритик неоднократно допускал нарушения закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Долин внесен в перечень иноагентов в октябре 2022 года за «осуществление политической деятельности». Он уехал из России после начала СВО и в августе 2025-го получил гражданство Молдавии вместе с женой.

В январе 2024 года стало известно, что Долин избавился от своего последнего бизнеса в России.

Ранее Долин назвал российских зрителей расистами.