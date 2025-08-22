Кинокритик Долин получил гражданство юго-восточноевропейской страны

Российский кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) получил гражданство Молдавии. Об этом изданию NewsMaker сообщил пресс-секретарь президента республики Игорь Захаров.

По его словам, глава Молдавии Майя Санду подписала указ о выдаче гражданства Долину 21 августа. Захаров подчеркнул, что документ будет скоро официально опубликован.

В феврале Московский городской суд признал законным штраф в размере 15 тыс. рублей, назначенный Долину по делу об участии в деятельности нежелательной организации. По данным РИА Новости, на кинокритика составили протокол по этому делу из-за его сотрудничества с изданием «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

В середине января сообщалось, что Долин избавился от своего последнего бизнеса в России. С помощью ИП он создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

Министерство юстиции России внесло Долина в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.

