На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кинокритик Долин получил гражданство юго-восточноевропейской страны

NewsMaker: российский кинокритик Долин получил гражданство Молдавии
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Российский кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) получил гражданство Молдавии. Об этом изданию NewsMaker сообщил пресс-секретарь президента республики Игорь Захаров.

По его словам, глава Молдавии Майя Санду подписала указ о выдаче гражданства Долину 21 августа. Захаров подчеркнул, что документ будет скоро официально опубликован.

В феврале Московский городской суд признал законным штраф в размере 15 тыс. рублей, назначенный Долину по делу об участии в деятельности нежелательной организации. По данным РИА Новости, на кинокритика составили протокол по этому делу из-за его сотрудничества с изданием «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

В середине января сообщалось, что Долин избавился от своего последнего бизнеса в России. С помощью ИП он создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

Министерство юстиции России внесло Долина в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.

Ранее Долин рассказал о причинах провала фильмов Михалкова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами