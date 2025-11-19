В нескольких областях Украины начались аварийные отключения электричества

В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале.

По данным ведомства, отключения произошли из-за атаки российских военных на энергетическую систему Украины. В министерстве пообещали, что спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий ударов, как только позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, говорится в публикации.

По данным украинского издания «Страна.ua», утром 19 ноября Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях Украины.

Как сообщил телеканал ТСН, в Тернополе после взрыва произошел пожар. Возгорание после серии мощных взрывов также зафиксировано во Львове на западе Украины. «24 канал» передал, что в городе наблюдаются перебои в электроснабжении.

До этого президент Финляндии Александр Стубб во время интервью рассказал о разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, который признал, что предстоящая зима будет «очень тяжелой» для страны. По словам финского политика, Зеленский дал понять, что зима на Украине будет «очень тяжелой» из-за атак российской стороны по критически важной энергетической инфраструктуре.

Ранее жителям украинского Изюма посоветовали подготовить фонарики и пауэрбанки.