На Украине за год существенно уменьшилось количество выпускников

«Страна.ua»: число выпускников в школах на Украине за год сократилось на 26%

Количество выпускников в школах на Украине за прошедший год уменьшилось на 26%. Об этом пишет местное издание «Страна.ua» со ссылкой на статистику по сдаче национального мультипредметного теста.

По информации журналистов, в 2025 году экзамен сдавали 208 тыс. старшеклассников. При этом в прошлом году их количество было на 75,4 тыс. больше — 283,4 тыс.

11 октября 2024 года министр образования Украины Оксен Лисовой рассказал, что многие старшеклассники уезжают за границу. В основном речь идет о юношах. Как сказал глава профильного ведомства, власти используют разные способы, чтобы побудить молодых людей остаться на Украине.

В настоящее время на Украине действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. 25 июля текущего года глава государства Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. Пока в государстве действует особый режим, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу.

Ранее Зеленский заявил об увеличении количества молодежи для отправки на фронт.