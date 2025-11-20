На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Столица Украины погрузилась во тьму из-за аварийного отключения света

В Киеве введены аварийные отключения света вместо плановых
true
true
true
close
urbans/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве введены аварийные отключения света вместо плановых. Об этом сообщил Telegram-канал «Киев Цифровой».

«Начинаются экстренные отключения света вне графика!» — говорится в публикации.

Отмечается, что жители Киева останутся без света на время восстановления работы энергосистем. Как только неполадки будут устранены, электроэнергия вернется.

19 ноября министерство энергетики Украины сообщило об аварийных отключениях электроэнергии в ряде областей страны. По данным ведомства, отключения произошли из-за атаки российских военных на энергетическую систему Украины. В министерстве пообещали, что спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий ударов, как только позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, говорилось в публикации.

До этого президент Финляндии Александр Стубб рассказал о разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, который признал, что предстоящая зима будет «очень тяжелой» для Украины из-за ударов российских военных по критически важной энергетической инфраструктуре.

Ранее жителям украинского Изюма посоветовали подготовить фонарики и пауэрбанки.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами