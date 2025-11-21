Суд оставил под стражей экс-главу Красноуфимска Михаила Конева

Красноуфимский районный суд продлил бывшему мэру города Михаилу Коневу меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 декабря 2025 года. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Свердловской области.

«Рассмотрев материалы дела, Красноуфимский районный суд продлил Михаилу Коневу меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 декабря 2025 года», — говорится в публикации.

В конце сентября этого года суд арестовал бывшего главу городского округа Красноуфимск Михаила Конева. Красноуфимский районный суд заключил экс-чиновника под стражу на срок до 24 ноября. В прокуратуре уточнили, что приговор в отношении мужчины пока не вступил в законную силу.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали Конева. Он обвиняется в превышении полномочий, а также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче оружия.

25 сентября стало известно, что депутаты Красноуфимска приняли его досрочную отставку. Временно исполняющим обязанности главы городского округа назначен Юрий Ладейщиков, ранее занимавший должность заместителя Конева по вопросам социальной политики.

Ранее замглавы администрации Ялты сняли с должности после ареста.