Заммэра Ялты Беломестнову уволили после ареста

Заместитель мэра Ялты Ирина Беломестнова была отправлена в отставку после ареста по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

Там отметили, что чиновница, которая также возглавляла департамент строительства и благоустройства администрации Ялты, лишилась должности в рамках меры дисциплинарного взыскания.

12 ноября помощница главы Крыма Ольга Курлаева сообщила о задержании заммэра Ялты сотрудниками правоохранительных органов. Имя задержанной чиновницы Курлаева не уточнила. При этом она отметила, что в здании администрации состоялись оперативные действия при содействии чиновников. Позднее стало известно, что задержанной оказалась Беломестнова.

Городской суд Ялты арестовал чиновницу до 10 января 2026 года. По версии следствия, в 2022 году Беломестнова получила от директора коммерческой фирмы взятку в 2,5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов, а также последующее беспрепятственное принятие и оплату выполненных подрядных работ по муниципальным контрактам.

Ранее Следственный комитет провел обыски у арестованной заммэра Ялты.