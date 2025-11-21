Выступления на Dubai Airshow 2025 продолжились после крушения Tejas

Летные выступления Dubai Airshow 2025 продолжились после длительной паузы, связанной с крушением индийского легкого боевого самолета Tejas, передает ТАСС.

До этого стало известно, что посетителей авиасалона эвакуировали после крушения индийского истребителя. Также сообщалось, что на месте происшествия работают спасатели и пожарные.

21 ноября телеканал NDTV сообщил о том, что индийский истребитель Tejas разбился во время Dubai Airshow. По данным зрителей, момента катапультирования пилота не было видно.

На обнародованных кадрах с места событий можно заметить, что истребитель стремительно летит к земле и соприкасается с поверхностью на высокой скорости. Спустя несколько секунд произошел мощный огненный взрыв. Над упавшим лайнером поднялись черные клубы дыма.

Международный авиасалон Dubai Airshow проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 19-й раз и продлится до 21 ноября 2025 года. Это авиашоу, которое проводится раз в два года в Дубае.

Ранее в Петербурге самолет в Дубай задержали на сутки из-за неисправности.