Авиашоу в Дубае эвакуируют после крушения индийского самолета

Посетителей 19-го международного авиасалона в Дубае (Dubai Airshow) эвакуируют после крушения индийского истребителя. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на месте происшествия работают спасатели и пожарные. Информация о состоянии пилота воздушного судна не приводится.

21 ноября телеканал NDTV сообщил о том, что индийский истребитель Tejas разбился в рамках Dubai Airshow. По данным зрителей, момента катапультирования пилота не было видно.

На обнародованных кадрах с места событий можно заметить, что истребитель стремительно летит к земле и соприкасается с поверхностью на высокой скорости. Спустя несколько секунд произошел мощный огненный взрыв. Над упавшим лайнером поднялись черные клубы дыма.

На момент публикации официальных комментариев со стороны Военно-воздушных сил Индии не поступало.

Международный авиасалон Dubai Airshow проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 19-й раз и продлится до 21 ноября 2025 года. Это авиашоу, которое проводится раз в два года в Дубае.

Ранее два летчика не выжили при крушении истребителя Су-30 в Карелии.