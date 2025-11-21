В Дубае разбился индийский истребитель Tejas

NDTV: индийский истребитель Tejas разбился на авиасалоне в Дубае

Индийский истребитель Tejas разбился на 19-м международном авиасалоне Dubai Airshow. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным зрителей, момента катапультирования пилота не было видно.

На обнародованных кадрах можно заметить, что истребитель стремительно летит к земле и соприкасается с поверхностью на высокой скорости. Спустя несколько секунд произошел мощный огненный взрыв. Над упавшим лайнером поднялись черные клубы дыма.

На данный момент официальных комментариев со стороны Военно-воздушных сил Индии не поступало.

13 ноября истребитель Су-30 разбился в Карелии во время учебно-тренировочного полета. Оба находившихся на борту пилота получили несовместимые с жизнью травмы, отметили в ведомстве.

Как писал Telegram-канал SHOT, инцидент произошел неподалеку от городского аэропорта — истребитель упал в лесном массиве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

