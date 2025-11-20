В Петербурге самолет в Дубай задержали на сутки из-за неисправности

В Пулково рейс в Дубай перенесли на сутки в связи с неисправностью самолета

Самолет авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Дубай, задерживается в связи с технической неисправностью, рейс перенесен на сутки. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Изначально рейс FZ 992 был запланирован на 20 ноября в 00:25 мск. Однако, по состоянию на 15:30 мск, вылет самолета в Дубай ожидается на следующий день — 21 ноября в 07:00.

Как сообщили ТАСС в пресс- службе Пулково, решение о переносе было принято из-за технической неисправности судна — необходимо заменить прокладки.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в настоящий момент 45 из 126 пассажиров рейса размещены в гостинице.

15 ноября около 40 рейсов задержали в аэропорту Санкт-Петербурга на фоне сильного снегопада. Сообщалось, что пассажиров нескольких рейсов сначала запускали в самолеты, однако вскоре отправляли обратно в терминал.

Ранее в Пулково смогли «оживить» простаивавшую иностранную технику.