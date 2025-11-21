На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Душившего детей пакетом преподавателя игры на балалайке обвинили в покушении на убийство

В Екатеринбурге преподавателю игры на балалайке предъявили обвинение
true
true
true
close
Telegram-канал Baza

В Екатеринбурге преподавателю игры на балалайке в детском ансамбле Артему Ваганову предъявили обвинение в покушении на убийство несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области.

До этого в СМИ появилась информация о странном увлечении преподавателя — мужчина якобы приглашал к себе воспитанников под предлогом проверки оборудования и проводил «проверку дыхания»: душил детей пакетом и платил им за это.

Длительное время педагогу удавалось скрывать увлечение. Правоохранители обратили на мужчину внимание после появления в сети видео, на котором он сидит перед лежащим на полу мальчиком и стягивает ему горло пакетом. Родители школьника обратились в полицию, оттуда материалы передали в региональное управление СК РФ.

Ранее педагогам в Свердловской области запретили прикасаться к ученикам.

