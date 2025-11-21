В Подмосковье мощный взрыв на автостоянке попал на видео

В городе Видное Московской области произошел мощный взрыв грузовика на парковке. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На обнародованном видео можно заметить, что фура с большой красной кабиной сначала планомерно разгоралась на парковке, а затем взорвалась.

На данный момент о пострадавших ничего неизвестно, однако человек, снявший ролик, быстро убежал с места событий, испугавшись масштабов взрыва.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми загорелся после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и воспламеняется.

20 ноября в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Mercedes с москвичами опрокинулся на юге столицы.