Mercedes с москвичами опрокинулся на юге столицы

В Москве Mercedes с людьми опрокинулся на проезжей части

На юге Москвы Mercedes с людьми опрокинулся в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Мерседес» съехал с дороги и перевернулся на крышу в Щербинке», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии два человека получили травмы, пострадавшие самостоятельно выбрались из поврежденной иномарки. В настоящее время прибывшие спасатели оказывают людям первую помощь.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.